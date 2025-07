Beukema-Napoli, da Bologna: "E' fatta! Ecco le cifre dell'affare"

vedi letture

Nell’elenco dei convocati per il primo allenamento del Bologna (domani alle 17.30) c'è anche il nome di Sam Beukema. Stasera a Casteldebole si ritroveranno, attorno al tavolo della cena che darà il via alla nuova stagione. In realtà - scrive il Corriere di Bologna - l’inserimento di Beukema in lista è stato un solo gesto formale visto che nelle prossime ore è atteso l’ultimo atto del Napoli per chiudere questa trattativa, nonostante la concentrazione del club partenpeo in questo momento sul maxi-affare Osimhen.

Secondo il quotidiano bolognese, le parti ormai hanno raggiunto l’accordo, il Bologna riceverà (fra parte fissa e bonus) poco meno dei 35 milioni richiesti e Conte avrà a Dimaro il suo nuovo difensore che però già ieri firmava pantaloncini del club azzurro "con una disinvoltura poco rispettosa dei suoi ormai ex tifosi". Non ci sono invece dubbi invece - si legge - che stasera a tavola si siederà Ndoye, anche lui corteggiatissimo dal Napoli ma ancora lontano dalla cessione. Lo svizzero è consapevole della valutazione data dal Bologna al suo cartellino (50 milioni, si può scendere ma non troppo) e in queste settimane non ha mai forzato la mano come Beukema.