Ultim'ora Osimhen, nella notte rilancio Al-Hilal! Ecco l'offerta araba e l'ultima del Galatasaray

vedi letture

L’Al-Hilal non ha perso le speranze di arrivare a Victor Osimhen. E ci ha riprovato. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto, il club arabo ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen: 75mln di euro garantiti e pagamento in 2 rate da 37.5mln di euro. Manca il via libera dell’attaccante all’Arabia, ovviamente, considerando che Osimhen ha scelto la Turchia.

Nella serata di ieri il Galatasaray, dopo una lunga giornata di trattative, è arrivato a 40mln di euro da versare subito più 17,5mln di euro nel maggio 2026 più 17.5mln di euro nel maggio 2027 ma non c’ancora l’ok finale di Aurelio De Laurentiis. La giornata di oggi vivrà nuovi aggiornamenti che potrete vivere anche seguendo il nostro live