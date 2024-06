Ag. Lobotka svela: "Resterà probabilmente al Napoli. Avevamo accordo col Barça, ma l'operazione è congelata"

Branislav Jarusek, agente di Lobotka, ha parlato del futuro del suo ai microfoni di RTV.

Branislav Jarusek, agente di Lobotka, ha parlato del futuro del suo ai microfoni di RTV : ""Restare a Napoli è l'opzione più probabile per ora. Il club non cederà uno dei suoi giocatori migliori per una cifra bassa. Vari allenatori lo hanno cercato e con alcuni di loro sto ancora parlando, ma dipende dai club.

Avevamo un accordo con il Barcellona, ​​ma visti i problemi finanziari e il cambio allenatore hanno deciso di ‘congelarci’. Situazione comunque in evoluzione e non del tutto sfumata. Tutti conoscono Lobo, anche a Barcellona, Madrid e in Inghilterra”.