Amuzu, dal Belgio: "L'Anderlecht e il giocatore spingono per il Napoli!"

Francis Amuzu resta sempre nel mirino del Napoli e arrivano conferme su X sullo stato avanzato della trattativa tra le parti. Il giornalista belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri fa sapere sui social che l'Anderlecht e lo stesso Amuzu, esterno ghanese naturalizzato belga, anni 25, stanno spingendo per concludere l'operazione con il Napoli nonostante sia ormai pronta l'offerta del Gremio. Il club brasiliano, che credeva di essere in vantaggio prima dell'inserimento del Napoli, aspetterà fino a mercoledì la decisione del calciatore. In Italia il mercato si concluderà lunedì prossimo.

🇧🇪🟣 More details about Francis Amuzu's deal. Been told Grêmio Porto Alegre sent today their final bid with a deadline until... this Wednesday. RSC #Anderlecht and player side are now pushing in order to make it with... SSC Napoli! Wait&See... #mercato #JPL #RSCA pic.twitter.com/CgS6NcgaUI