Niente Napoli per Amuzu, dal Belgio annunciano: “E’ vicinissimo al Gremio!”

Prosegue la ricerca del sostituto di Khvicha Kvatatskhelia e l’ultimo nome accostato al Napoli è quello di Francis Amuzu, esterno classe 1999 dell’Anderlecht. Il 25enne ghanese ma naturalizzato belga, tuttavia, è vicinissimo al trasferimento in Brasile.

A riferirlo su X è il giornalista belga Sacha Tavolieri, che fa sapere che il giocatore è vicinissimo al Gremio. Il club carioca gli ha offerto un ingaggio importante e Amuzu è entusiasta della destinazione. L’esterno è in scadenza a giugno e l’Anderlecht, in caso di fumata bianca, guadagnerebbe 1,5 milioni di dollari. Niente Napoli, dunque, per l’attaccante.

🇧🇷 EXCL - Francis Amuzu's now close to join... Grêmio Porto Alegre! The Brasilian club offered him big wages and the Belgian winger's keen on the move.

If this deal goes through, RSC #Anderlecht could earn until $1,5M on that deal for a player who's ending his contract in… pic.twitter.com/asQoN7HHuB