Amuzu, annullato volo per il Brasile! Aspetta il Napoli: è il 3º della lista

Sembrava vicinissimo al Gremio, e invece l’interesse del Napoli ha cambiato le carte in tavola. Francis Amuzu, esterno classe 1999 dell’Anderlecht, ultimo nome accostato agli azzurri come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ha messo in stand-by la pista brasiliana.

Il club carioca resta in vantaggio, ma l’ala 25enne ghanese ma naturalizzata belga, ha annullato il volo per il Brasile previsto per domani. A riferirlo su X è il giornalista belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, che fa sapere che in questo momento l’attaccante è al terzo posto nella lista del Napoli, che preferisce prendere un giocatore con la formula del prestito in questo mercato di gennaio.

🇧🇪 As of now, Grêmio Porto Alegre stays the most concrete for Francis Amuzu. He was even expected to take a flight tomorrow for Brasil before that Napoli’s interest changed that move. At this moment, he’s 3rd on the list at Napoli… who prefers to make a loan… pic.twitter.com/K2IqZe7iwl