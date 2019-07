Ansia comprensibile ma ADL e Ancelotti si sono sbilanciati: arriveranno due grandi colpi

L'ansia dei tifosi del Napoli è comprensibile, le voci sono tante, così come le suggestioni, eppure il mercato - Manolas a parte - ha riservato colpi secondari. Almeno dal punto di vista mediatico. Perché Elmas e Di Lorenzo potrebbero esplodere, soprattutto il primo, ma oggi si tratta semplicemente di ottimi giocatori. Non rappresentano glii acquisti che fanno impazzire i tifosi. Eppure Ancelotti è stato chiaro: il secondo posto non basta più. Lo ha detto, con parole assai diverse, anche De Laurentiis. Che ha bisogno di vincere. Lo spiegò tra la folla a Dimaro. Ecco perché, alla fine, due grandi acquisti arriveranno. Entrambi, Ancelotti e De Laurentiis, si sono sbilanciati troppo per fare un passo indietro. Solo che il mercato è imprevedibile e anche molto complicato.

COSA VUOLE ANCELOTTI - Il tecnico del Napoli si aspetta due acquisti per riempire quelle due poltrone vuote di cui parlò dopo l'amichevole con la Feralpisalò. Il vero obiettivo è James Rodriguez, non c'è neppure bisogno di ribadirlo. Ne ha parlato talmente tante volte, l'allenatore del Napoli, che anche chi non segue il calcio se ne ricorda perfettamente. Ne parlò pur senza citarlo nell'ultima intervista quando spiegò di aspettarsi un giocatore tra le linee che occupasse la posizione di centro-destra. Un alter ego di Insigne ma dal lato opposto, per intenderci. Il secondo obiettivo dipenderà dalle opportunità. Potrebbe essere una seconda punta, un esterno o un attaccante. Può essere (ancora) Pépé, Icardi o Lozano per il classico ritorno di fiamma. Due grandi giocatori offensivi per rendere grande il Napoli: è solo questione di tempo. Nessuno si aspetta brutte sorprese. Neppure il Napoli.