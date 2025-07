Ultim'ora Vice-Meret, Romano: "Il Napoli ha avuto contatti con l'agente di Ederson del Manchester City

Il Napoli è alla ricerca di un secondo portiere di livello da affiancare al neo-rinnovato Alex Meret. Nelle ultime settimane i nomi di Milinkovic-Savic del Torino e Atobolu del Friburgo avevano preso credibilità nel corso di queste settimane. Ma sappiamo che il club azzurro è bravissimo nel lavorare a fari spenti per portare grandi colpi proprio come ha fatto nei scorsi giorni per cercare di portare in azzurro Ederson del Manchester City. Ecco quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube:

"Come sappiamo il Napoli vuole un portiere forte da affiancare ad Alex Meret. E posso raccontarvi un importante retroscena che riguarda il portiere brasiliano del Manchester City Ederson. Il Napoli ha avuto dei contatti diretti anche con l’agente del calciatore fino alla settimana scorsa per capire la fattibilità dell’operazione, ma ad oggi possiamo già ritenere l’operazione già tramontata almeno fino ad ora.

Il Napoli ci ha provato davvero, ma alla fine non si è potuto chiudere anche per l’ingaggio alto di Ederson che avrebbe dovuto abbassarsi nel caso avesse accettato il Napoli, ma già solo il tentativo degli azzurri per il portiere brasiliano fa capire quanto il club voglia un portiere di livello. Rimane sempre in piedi l’ipotesi Milinkovic-Savic visto gli ottimi rapporti con il Torino a cui sappiamo piace Ngonge".