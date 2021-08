"C'è la possibilità che vada via", la confessione choc di Insigne ai compagni: doppia ipotesi

"C’è la possibilità che vada via", questa la confessione di Lorenzo Insigne allo spogliatoio azzurro riportata dal Corriere dello Sport. E puo succedere subito oppure fra pochi mesi, come scrive il quotidiano sportivo. Il Napoli ha fissato il prezzo: 30 milioni per chiudere subito. Ma 30 milioni per un giocatore che andrà in scadenza fra 10 mesi sembrano troppi. La pista Inter è difficile nell'immediato, più concreta a gennaio, quando il calciatore potrà svincolarsi a zero.