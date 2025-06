Napoli-Juanlu, c’è l’accordo! Ora si cerca l’intesa con il Siviglia: le cifre

In queste ore ha ufficializzato un colpo da novanta come De Bruyne, ma il Napoli continua a lavorare alacremente sul mercato per dare prima possibile a mister Conte gli uomini di cui avrà bisogno, se non tutti almeno nel maggior numero.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in queste ore si trova in missione in Spagna. Il nome in pole è quello di Juanlu Sánchez, laterale del Siviglia. La trattativa è in corso, riferisce l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Il Napoli ha trovato un accordo con il classe 2003. Adesso si cerca l’intesa anche con il club andaluso: 20 milioni la richiesta a fronte di un’offerta da parte del Napoli di 15 milioni di euro. In carriera ha giocato 60 partite da terzino e 49 da ala destra.