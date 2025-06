Lucca-Napoli, Tmw: sprint per la punta, si lavora per chiudere subito!

"Trattativa in fase avanzata con l'Udinese per Lorenzo Lucca. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan ma il Napoli è in pressing per provare a chiudere per Lucca". Lo scrive Marco Conterio di Tmw. Il club azzurro dunque prova ad accelerare per il centravanti dell'Udinese, 24 anni, 12 gol nell'ultimo campionato, individuato dalla società come perfetta alternativa di Lukaku, giocatore dalle caratteristiche simili, fisico e bravo a difendere palla ma anche buon realizzatore.

"Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan di Massimiliano Allegri, ma al momento il Napoli sembra essere più avanti con Manna che ha alzato il pressing per provare a trovare gli accordi definitivi e regalare così ad Antonio Conte un importante sostituto di Romelu Lukaku anche nell'ottica delle rotazioni fra campionato e Champions League".