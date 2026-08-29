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Calendario Napoli Champions 2026-27, tutte le date: via con l'Arsenal e si chiude con i Vikings

Calendario Napoli Champions 2026-27, tutte le date: via con l'Arsenal e si chiude con i VikingsTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:14Copertina
di Redazione Tutto Napoli.net
Uefa Champions League, ecco il calendario completo del Napoli

Sono state finalmente diramate le date della Champions League 2026-27. Il Napoli debutterà al Maradona contro l'Arsenal mentre chiuderà con le ultime due contro le due squadre di quarta fascia: alla settima giornata la sfida contro il Sabah ed all'ultima giornata in casa contro i Vikings. Da segnalare la doppia trasferta di novembre prima sul campo del Porto e poi del Manchester City, prima che poi sulla carta il calendario diventi in discesa. Di seguito date ed orari:

1 giornata -  9 settembre  - 21.00 - Napoli-Arsenal

2a giornata - 13 ottobre - 21.00 Villarreal-Napoli

3a giornata - 20 ottobre - 21.00 Napoli-Bodo

4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Man City-Napoli

6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge

7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking