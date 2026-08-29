Tuttonapoli Lista Napoli Serie A: resta Lang e non ci sono posti over, out Mazzocchi e (fino a gennaio) Buongiorno

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Il mancato addio di Noa Lang blocca altre operazioni in entrata. Per una questione economica, naturalmente, ma anche per gli enormi problemi di lista che il Napoli sta affrontando in questo mercato, come vi raccontiamo da mesi visto che tanti azzurri hanno perso lo status di under e sono passati a pesare ed allungare la lista Over 23.

Ad esempio, il Napoli per inserire Benoit Badiashile dovrà - almeno fino a gennaio con altri accorgimenti - tenere fuori l'infortunato Alessandro Buongiorno C'è invece spazio per il primo colpo Favasuli che essendo un 2004 è un Under. Lui sì che non occupa posto in Lista Serie A mentre occuperà posto nella Lista Uefa che prevede norme diverse (e porterà a tagli dolorosi). Vediamo nel dettaglio la situazione ricordando che la lista Serie A è composta da quattro giocatori del vivaio (se ne presenti meno, perdi chiaramente degli slot, ed il Napoli ha solo Contini e Vergara), quattro italiani e poi diciassette Over. Gli Under invece sono infiniti: quest'anno si considerano tali i giocatori nati dal 2004 in poi. Favasuli ad esempio, come detto, è un Under e dunque potrebbe arrivare ed essere subito inserito in lista. Considerando le ultime cessioni di Cheddira, Ngonge e Folorunsho, i giocatori in ogni caso fuori lista in questo momento sono Mazzocchi, Lindstrom e Cajuste. Vediamo nel dettaglio la situazione:

Vivaio Napoli

Contini

Vergara

-

-

Vivaio Italia

Meret

Politano

Spinazzola

Di Lorenzo

Under 23

Marianucci

Favasuli