Incroci Campionato-Champions, il calendario completo: a novembre Stadium e poi Porto
Dopo che l'Uefa ha diramato il calendario della Champions League, possiamo stilare in chiave Napoli anche i vari incastri tra le giornate dei big-match europei e quelle di campionato e Coppa Italia. Da segnalare in particolar modo la complessità di novembre: con Juventus-Napoli e Porto-Napoli in sequenza, ma a seguire anche Napoli-Lazio e Napoli-Torino prima di Man City-Napoli
CALENDARIO NAPOLI, INCASTRI SERIE A-CHAMPIONS-COPPA ITALIA
6 settembre: Inter-Napoli 3° giornata Serie A
9 settembre: Napoli-Arsenal 1a giornata Champions
13 settembre: Napoli-Bologna 4° giornata Serie A
20 settembre: Fiorentina-Napoli 5° giornata Serie A
11 ottobre: Napoli-Frosinone 6° giornata Serie A
13 ottobre: Villarreal-Napoli 2a giornata Champions
18 ottobre: Venezia-Napoli 7° giornata Serie A
20 ottobre: Napoli-Bodo/Glimt 3a giornata Champions
25 ottobre: Napoli-Roma 8° giornata Serie A
28 ottobre: Monza-Napoli 9° giornata Serie A (turno infrasettimanale)
1 novembre: Juventus-Napoli 10° giornata Serie A
4 novembre: Porto-Napoli 4a giornata Champions
8 novembre: Napoli-Lazio 11° giornata Serie A
22 novembre: Napoli-Torino 12° giornata Serie A
24 novembre: Manchester City-Napoli 5a giornata Champions
29 novembre: Sassuolo-Napoli 13° giornata Serie A
2 dicembre: ottavi di finale Coppa Italia
6 dicembre: Napoli-Lecce 14° giornata Serie A
8 dicembre: Napoli-Club Brugge 6a giornata Champions
13 dicembre: Napoli-Milan 15° giornata Serie A
16 dicembre: ottavi di finale Coppa Italia
20 dicembre: Atalanta-Napoli 16° giornata Serie A
3 gennaio: Parma-Napoli 17° giornata Serie A
6 gennaio: Napoli-Cagliari 18 ° giornata Serie A (turno infrasettimanale)
10 gennaio: Udinese-Napoli 19° giornata Serie A
13 gennaio: ottavi di finale Coppa Italia
17 gennaio: Napoli-Fiorentina 20° giornata Serie A
20 gennaio: Sabah-Napoli 7a giornata Champions
24 gennaio: Como-Napoli 21° giornata Serie A
27 gennaio: Napoli-Viking 8a giornata Champions
31 gennaio: Napoli-Inter 22° giornata Serie A
3 febbraio: eventuale andata quarti di Coppa Italia
7 febbraio: Lecce-Napoli 23° giornata Serie A
10 febbraio: eventuale ritorno quarti di Coppa Italia
14 febbraio: Napoli-Juventus 24° giornata Serie A
16-17 febbraio: andata playoffChampions
21 febbraio: Lazio-Napoli 25° giornata Serie A
23-24 febbraio: ritorno playoff Champions
28 febbraio: Frosinone-Napoli 26° giornata Serie A
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