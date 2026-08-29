Incroci Campionato-Champions, il calendario completo: a novembre Stadium e poi Porto

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Dopo che l'Uefa ha diramato il calendario della Champions League, possiamo stilare in chiave Napoli anche i vari incastri tra le giornate dei big-match europei e quelle di campionato e Coppa Italia. Da segnalare in particolar modo la complessità di novembre: con Juventus-Napoli e Porto-Napoli in sequenza, ma a seguire anche Napoli-Lazio e Napoli-Torino prima di Man City-Napoli

CALENDARIO NAPOLI, INCASTRI SERIE A-CHAMPIONS-COPPA ITALIA

6 settembre: Inter-Napoli 3° giornata Serie A

9 settembre: Napoli-Arsenal 1a giornata Champions

13 settembre: Napoli-Bologna 4° giornata Serie A

20 settembre: Fiorentina-Napoli 5° giornata Serie A

11 ottobre: Napoli-Frosinone 6° giornata Serie A

13 ottobre: Villarreal-Napoli 2a giornata Champions

18 ottobre: Venezia-Napoli 7° giornata Serie A

20 ottobre: Napoli-Bodo/Glimt 3a giornata Champions

25 ottobre: Napoli-Roma 8° giornata Serie A

28 ottobre: Monza-Napoli 9° giornata Serie A (turno infrasettimanale)

1 novembre: Juventus-Napoli 10° giornata Serie A

4 novembre: Porto-Napoli 4a giornata Champions

8 novembre: Napoli-Lazio 11° giornata Serie A

22 novembre: Napoli-Torino 12° giornata Serie A

24 novembre: Manchester City-Napoli 5a giornata Champions

29 novembre: Sassuolo-Napoli 13° giornata Serie A

2 dicembre: ottavi di finale Coppa Italia

6 dicembre: Napoli-Lecce 14° giornata Serie A

8 dicembre: Napoli-Club Brugge 6a giornata Champions

13 dicembre: Napoli-Milan 15° giornata Serie A

16 dicembre: ottavi di finale Coppa Italia

20 dicembre: Atalanta-Napoli 16° giornata Serie A

3 gennaio: Parma-Napoli 17° giornata Serie A

6 gennaio: Napoli-Cagliari 18 ° giornata Serie A (turno infrasettimanale)

10 gennaio: Udinese-Napoli 19° giornata Serie A

13 gennaio: ottavi di finale Coppa Italia

17 gennaio: Napoli-Fiorentina 20° giornata Serie A

20 gennaio: Sabah-Napoli 7a giornata Champions

24 gennaio: Como-Napoli 21° giornata Serie A

27 gennaio: Napoli-Viking 8a giornata Champions

31 gennaio: Napoli-Inter 22° giornata Serie A

3 febbraio: eventuale andata quarti di Coppa Italia

7 febbraio: Lecce-Napoli 23° giornata Serie A

10 febbraio: eventuale ritorno quarti di Coppa Italia

14 febbraio: Napoli-Juventus 24° giornata Serie A

16-17 febbraio: andata playoffChampions

21 febbraio: Lazio-Napoli 25° giornata Serie A

23-24 febbraio: ritorno playoff Champions

28 febbraio: Frosinone-Napoli 26° giornata Serie A