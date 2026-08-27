Tuttonapoli Napoli-Como, probabili formazioni: le scelte e i dubbi di Allegri e Fabregas

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Serie A, probabili formazioni di Napoli-Como: Massimiliano Allegri verso la conferma dell'11 di Genova, alcuni dubbi per Cesc Fabregas

Il Napoli si prepara al debutto stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona: domenica 30 agosto alle ore 18:30 gli azzurri affronteranno il Como nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri arriva dalla vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, maturata nel finale grazie agli ingressi decisivi di Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. I lariani di Cesc Fabregas, invece, hanno esordito pareggiando 1-1 in casa dell’Udinese, con Douvikas a rispondere al vantaggio friulano.

Come arriva il Napoli: Allegri conferma l'11 e la novità Badiashile

Il successo ottenuto a Genova dovrebbe spingere Massimiliano Allegri a confermare quasi integralmente la formazione della prima giornata. Il tecnico sembra intenzionato a riproporre il 4-3-3, affidandosi nuovamente al centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e McTominay. Quindi, Kevin De Bruyne, decisivo da subentrato contro il Genoa con un gol e un assist, potrebbe essere sfruttato ancora come soluzione dalla panchina. Durante l’ultima seduta, Benoît Badiashile si è allenato interamente con i compagni e dovrebbe quindi essere convocato per la sfida.

Come arriva il Como: pari a Udine e altra trasferta in attesa del Sinigaglia

Il Como arriva al Maradona dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Udinese. I friulani sono passati in vantaggio al 29’ con Kamara, mentre nella ripresa Douvikas ha segnato la rete del definitivo pareggio. Per la squadra di Fabregas si tratta della seconda trasferta consecutiva, in attesa della conclusione dei lavori allo Stadio Sinigaglia. Il tecnico ripartirà dal 4-2-3-1 e proverà a proseguire la striscia di quattro risultati utili consecutivi contro il Napoli.

Le ultime sul Napoli: Anguissa favorito su De Bruyne, Spinazzola avanti su Olivera

Massimiliano Allegri confermerà in porta Meret, protetto dalla linea composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, quest’ultimo resta leggermente favorito su Olivera. Sarà a disposizione dalla panchina il neoacquisto Badiashile. A centrocampo Anguissa è avanti nel ballottaggio con De Bruyne per completare il reparto insieme a Lobotka e McTominay. Nessuna variazione prevista neppure in attacco, dove Politano e Alisson Santos agiranno ai lati di Hojlund. KDB e Vergara saranno nuovamente due importanti soluzioni a gara in corso.

Le ultime sul Como: dubbio Fabrgeas in mediana e sulla trequarti

Cesc Fabregas si affiderà a Butez tra i pali, con Yan Couto, Chalobah, Ramon e Valle a formare la linea difensiva. Perrone e Da Cunha sono i favoriti per comporre la coppia in mediana, ma Milla è in lotta per una maglia; sulla trequarti invece testa a testa tra Jesus Rodriguez e Diao, con Nico Paz e Baturina sicuri del posto. Il riferimento offensivo sarà Douvikas.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 55-45%, Anguissa-De Bruyne 60-40%

Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Mazzocchi

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Couto-Smolcic 60-40%, Da Cunha-Milla 55-45%, Jesus Rodriguez-Diao 55-45%

Indisponibili: Addai, Van der Brempt, Azon

Le statistiche chiave

Considerando tutte le competizioni, Napoli e Como si sono affrontati 37 volte: il bilancio è di 22 vittorie azzurre, 8 pareggi e 7 successi lariani, con 66 gol segnati dal Napoli e 27 dal Como. In casa, i partenopei hanno ottenuto 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 19 confronti, segnando 48 reti e subendone 19. Il Napoli non ha però vinto nessuna delle ultime quattro sfide ufficiali contro il Como: una sconfitta e tre pareggi, uno dei quali in Coppa Italia con successiva qualificazione dei lariani ai calci di rigore.

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