Spazi Maradona, incontro Napoli-istituzioni in Prefettura: la decisione per il Como

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Incontro in Prefettura tra istituzioni e rappresentanti del Napoli per discutere la riorganizzazione degli spazi dello stadio Maradona.

Novità sul confronto tra il Napoli e le istituzioni per la gestione degli spazi dello stadio Diego Armando Maradona. Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari e con la partecipazione dei rappresentanti del club azzurro. Al centro dell'incontro la richiesta della società di razionalizzare e rendere più funzionale la struttura, ottimizzando anche l'utilizzo degli spazi espositivi presenti all'interno dell'impianto.

Napoli e tifosi, presto un nuovo tavolo tecnico in Questura

Al termine della riunione è stato deciso di convocare a breve un tavolo tecnico presso la Questura. L'obiettivo sarà trovare una soluzione condivisa che concili le esigenze del Napoli relative al riordino e alla riorganizzazione dello stadio con il rispetto delle prerogative e delle legittime forme di espressione della tifoseria. Il confronto proseguirà dunque nel tentativo di arrivare a un punto d'incontro tra club e istituzioni.

Napoli-Como, nessuna modifica alle regole del Maradona

Nell'immediato, invece, non cambierà nulla. La partita di domenica prossima contro il Como si disputerà nel rispetto delle regole attualmente vigenti. Qualsiasi eventuale novità relativa alla gestione degli spazi del Maradona sarà quindi valutata soltanto dopo il prossimo confronto tecnico in Questura.