Cena di mercato Conte-ADL: fissate le due priorità (e niente rivoluzione)

Due le priorità sul mercato del Napoli: un difensore centrale e un attaccante per il dopo Osimhen. Nella cena romana tra Conte e De Laurentiis si è parlato anche di calciomercato, come svela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis ha fatto il colpo, ancora una volta. Perché l’effetto Conte ha già riportato un entusiasmo travolgente, destinato a crescere ulteriormente dopo le prime vittorie della squadra.

Nell’incontro di ieri si è parlato anche di Lukaku – prima scelta di Conte per il post Osimhen – e del difensore centrale, l’altra priorità per rinforzare la squadra. Il monte ingaggi dovrà essere contenuto, gli investimenti mirati: insomma, non sarà rivoluzione come ci si aspettava qualche settimana fa. A Conte la squadra piace, vuole puntellarla nei ruoli che ritiene scoperti e poi provare a recuperare mentalmente e fisicamente gli elementi che hanno faticato nell’ultimo campionato".