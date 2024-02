Clamoroso, Calzona può arrivare subito: oggi l'incontro, con lui Hamsik e Sinatti

La Federazione slovacca ha dato il via libera a Francesco Calzona per ricoprire il doppio ruolo di CT e allenatore del Napoli almeno fino a fine stagione.

Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per sostituire Walter Mazzarri. Il presidente vuole cambiare da subito, come abbiamo raccontato. Nella giornata di domani (oggi, 19 febbraio) è previsto l'incontro finale tra De Laurentiis e Calzona per definire l'accordo nei dettagli e firmare i contratti.

Nello staff di Calzona ci saranno sia l'ex azzurro Marek Hamsik che Francesco Sinatti, ex preparatore atletico del Napoli andato via in estate per far posto al collaboratore di Garcia. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto.