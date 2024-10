Com'è bello stare lassù. Il Napoli la rivince nella ripresa

Primo tempo un po’ attendista dopo il vantaggio

In testa per due settimane, in testa dopo un primo tempo non bello e una ripresa spumeggiante. Pronti via e dopo 25 secondi Lukaku serve McTominay che insacca e porta il Napoli in vantaggio. Sembra una sfida in discesa ma diventa una gara in salita. Il Como non si disunisce e comincia a giocare come sa. Il centrocampo del Napoli sembra meno in palla e il Como ne approfitta. Il primo squillo è di Nico Paz che ci prova in due occasioni, la seconda finisce sul palo. Il Napoli cede campo e anche la giocata di Politano sembra troppo poco per cambiare il vento. Il pareggio arriva nei minuti finali con Strefezza che trova la giocata giusta e batte Caprile. La ripresa è tutt’altra storia.

Il Napoli riprende a giocare soprattutto con Anguissa e Lobotka. Il Como gioca ancora ma finalmente la pressione del Napoli cambia il vento. Olivera ruba palla e si conquista un calcio di rigore importante che dal dischetto Lukaku insacca in maniera centrale. Il Napoli contiene e riparte ancora qui l’arbitro fa un paio di errori e manca un rigore su Kvara. Il terzo gol arriva quando in campo c’è Neres. Lukaku serve un cioccolatino al brasiliano che solo soletto batte Audero. Due settimane in testa alla classifica. Due settimane per lavorare ancora e migliorare in tutte le fasi.