Lukaku, Repubblica svela le sue condizioni: ecco il piano per la gara col Milan

Il Napoli vuole voltare pagina e la presenza di uno dei leader più rappresentativi come Big Rom è un balsamo rigenerante. L'edizione odierna di Repubblica scrive delle condizioni di Romelu Lukaku: Il 32enne attaccante di Anversa è ritornato ad allenarsi in gruppo lunedì, quindi ovviamente non è al meglio della condizione.

Il quotidiano, però, non esclude una sua presenza per uno spezzone di gara nella gara col Milan in programma giovedì: "Si accomoderà in panchina e comincerà un percorso graduale alla ricerca della migliore forma fisica, ma il contributo di Lukaku in questo momento è soprattutto altro, in termini di personalità e leadership. I suoi consigli saranno preziosi. Ovviamente Big Rom sarà pronto anche per un piccolo spezzone di gara".