Live Milan, Allegri annuncia: "Fofana recupera, Leao forse! Una cosa mi ha colpito del Napoli"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta la semifinale di domani sera contro il Napoli.

Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione delle piccole”. Domani è una grande partita. Che spiegazione si è dato su questa doppia andatura?

“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Come stanno Fofana e Leao?

“Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

Ci dobbiamo aspettare dei cambiamenti tattici?

“Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.

Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato?

“Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità”.

Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione?

"Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società"

Cosa l'ha colpita del Napoli?

"Sono stati molto aggressivi nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".