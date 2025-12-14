Che brutto Napoli, sconfitta meritata
Una sconfitta meritata, assolutamente meritata. L’Udinese ci crede, noi no. Un Napoli non bellissimo parte bene nella prima frazione di gioco ma è poco cinico. Le azioni arrivano anche ma il Napoli non riesce a superare Okoye. Lang ci prova ma sembra fumoso. Conte ha scelto Spinazzola ma li davanti non cambia nulla e il Napoli sembra fumoso. Il gioco latita e Lang non arriva su una bella palla filtrante. In difesa il Napoli balla un po’ ma riesce a contenere le poche giocate dell’Udinese.
La ripresa è qualcosa di pazzesco. In tutti i sensi. L’Udinese ci prova, gioca meglio e diventa più pericolosa minuto dopo minuto. Il gol arriva con Davis che prende una ribattuta di Savic. Per fortuna interviene in Var che annulla per fuorigioco. l’Udinese continua a giocare e Zaniolo trova ancora il gol ma stavolta ci salva ancora il Var, netto il fallo su Lobotka. Sozza, mediocre il suo arbitraggio, lo rivede e annulla. L’Udinese però non molla e stavolta il gol arriva. Tanti errori e la palla arriva a Davis che serve ancora Ekkelekamp che la mette in rete con un gol veramente bello. Conte cambia ancora ma il Napoli non riesce a trovare soluzioni. L’Udinese concede due giocate nel finale, Lucca appena entrato è troppo altruista e serve Holjund ma la palla viene deviata e il dante sotto porto mette fuori. La seconda occasione capita a Lucca che ci prova su un cross ma la palla finisce sul palo. Una sconfitta amara e che lascia il Napoli indietro in classica anche dopo il pari del Milan. Ora bisognerà ritrovare forza fisica e mentale.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro