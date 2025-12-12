Podcast Bellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Molto probabilmente il Napoli avrà un blocco soft a gennaio sul mercato. Sofot perché non è un blocco ad operare in assoluto ma imporrà di fare un mercato che avrà impatto positivo sul bilancio e quindi di fare operazioni prima in uscita e poi in entrata, a meno che non ci sia una iniezione di capitale da parte del presidente De Laurentiis. Un effetto un po' paradossale per un club come il Napoli. C'è una novità di qualche mese fa che ha sostituito l'indice di liquidità di cui tanto abbiamo parlato anche in chiave Lazio.

Novità di quest'anno? Ora c'è un nuovo parametro che spiego in modo semplice: questo parametro impone di spendere in un anno, in dodici mesi, non più dell'80% dei ricavi in costi per ingaggi, ammortamenti dei cartellini su quell'anno e costi degli intermediario. Quindi se fai 10 ricavi, non puoi spendere più di 8. Il riferimento temporale preso nello specifico va da ottobre del 2024 a settembre del 2025. Il parametro della Uefa nel 2025 è il 70% con le stesse voci ma viene calcolato sull'anno solare, dall'1 gennaio al 31 dicembre. In questo arco temporale il Napoli da un lato ha avuto un incremento dei costi ma dall'altro paga la mancata qualificazione in Champions nello scorso anno e a differenza delle altre squadre il club ammortizza i costi dei cartellini con quote decrescenti e non uguali negli anni. E' un modo per fare una plusvalenza più ampia, ma è metodo contabile che sfavorisce nei primi anni dei nuovi acquisti di cartellini, perhé tu non hai il 20% dei 5 anni, ma il 40%, il doppio degli altri. Quindi perciò il Napoli si ritrova insieme ad altri 5-6 club italiani nella condizione di essere limitato sul mercato ed è un paradosso perché il Napoli, a differenza di altri club, ha in cassa più di 200 milioni. Potrebbe, dico scherzando, da un lato staccare 50mln di dividendi e poi con l'altra mano risolvere il problema.

Cessione Lucca possibile? Credo che si stia lavorando in questa direzione, quindi individuando chi può partire, ma sono operazioni da strutturare bene. Se fai una cessione netta dopo sei mesi rischi di avere una minusvalenza e quindi a quel punto è quasi inutile venderlo. Devi ragionare su ipotesi di prestito che ti permettano di risparmiare così per sei mesi sull'ingaggio e fai un'altra operazione in prestito con ingaggio inferiore di Lucca. Bisogna fare calcoli chiari e precisi.

Altri club? Gli altri club sono oggetto di valutazione, probabilmente la Fiorentina, per esempio sicuramente non subirà blocchi la Juventus, in generale questi blocchi bisogna considerarli anche in funzione prospettica, nel senso che c'è un ulteriore step di questi controlli al prossimo 30 marzo, si farà una nuova valutazione, sempre annuale, ma lì c'è un problema in più perché si scende dall'80 al 70% e al momento, e secondo quanto mi risulta, tutti i club italiani sono sopra il 70%. Sicuramente c'è un blocco per 5-6 club a gennaio, in funzione invece della sessione estiva ci sarà un ulteriore controllo con termine 30 marzo, ma lì si scende al 70%. Se diventa stabile la regola del 70% quindi bisognerà ragionare molto su come ridurre i costi a fronte magari di entrate che sono inferiori alle attese.

Rassicurazione su gennaio? Sì, con i limiti che abbiamo detto il Napoli può farlo, deve vendere o ricapitalizzare, ma se non ha mai preso dividendi il Napoli ha 200 milioni in cassa, quindi è soltanto una configurazione giuridica. Il Napoli potrebbe studiare anche quest'operazione, un po' più onerosa chiaramente, anche a livello di imposte, però ripeto, da questo punto di vista sicuramente il Napoli è messo molto meglio di altre squadre, anche se magari poi verrà fatto un unico calderone che finirà con le squadre che hanno il blocco del mercato, ma vanno spiegate tecnicamente le cose e il Napoli è più un problema congiunturale che strutturale".