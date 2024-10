Rileggi live Conte in conferenza: "Dominato! Queste gare sono difficili, attacchi tanto e loro ripartono. Oltre le aspettative, ma umiltà!”

vedi letture

Al termine del match contro il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze da Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.38 - Inizia la conferenza stampa.

Soddisfatto della prestazione? Come arriva il Napoli a Milano? "Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo dominato dall'inizio alla fine. Non posso chiedere di più ai giocatori visti i numeri della gara, posso chiedere che quando le squadre si chiudono bisogna avere la pazienza e la calma. Sono contento perché sono partite molto difficili, attacchi tanto e rischi ripartenze rischiando di restare col cerino in mano. La classifica non c'entra nulla col Lecce, gli auguro il meglio e sono sicuro che otterranno la terza salvezza consecutiva. Pensiamo a domenica, oggi è ancora sabato. Sarà lavorativa per chi non ha giocato, è una situazione nuova giocare dopo 3 giorni per noi. E' un test importate contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta".

Vinta una gara sporca. "Le partite sporche sono altre, questa non c'entra niente. Questa è una partita contro una squadra chiusa, noi l'abbiamo pulita, gli avversari l'hanno sporcata. Bisogna avere pazienza e qualità senza subire contropiede. A Empoli era una gara sporca".

Comincia ad avere consapevolezza di dove può arrivare il Napoli? "Portare a casa queste partite, prima della sosta parlavamo delle 5 future partite che sembravano facili, non vi do torto ma una squadra che si sta mettendo a posto con Empoli e Lecce le devi poi vincere. La squadra ha dimostrato grande maturità, oggi ci prepariamo per il Milan a San Siro e lì non è una passeggiata di salute per nessuno. Abbiamo il diritto di confrotarci ora per capire che tipo di partita faremo pensando al Milan e senza pensare alle prossime gare. Dico ai ragazzi di vedere partita per partita con la voglia di migliorare. Dico all'ambiente di avere equilibrio, cercheremo di non deludere nessuno ma questa squadra si sta construendo e sta facendo cose che nessuno si aspettava all'inizio".

Che risposte ha avuto da Ngonge e Neres? "Sono contento delle loro prestazioni. Cyril sta crescendo tanto dal ritiro ad ora. Oggi è stato penalizzato dal giallo e poi su una ripartenza è stato intelligentissimo perché rischiava un secondo giallo. David è un giocatore che determina e ha qualità che forse nessuno in rosa ha. Sono contento anche della sua prestazione, ma era la prima dall'inizio anche per lui in campionato. Sono contento perchè dietro mi danno risposte positive".

Leao è uno spauracchio? "E' un giocatore spacca partite, se gli concedi campo diventa difficile. Ma il Milan non è solo Leao, ci vogliamo preparare al meglio e abbiamo solo lunedì. Ora godiamoci questa vittoria e da mezzanotte penseremo al Milan".

17.49 - Termina la conferenza.