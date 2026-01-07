Live Conte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."

Al termine della sfida contro il Verona, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

21.28 - Inizia la conferenza stampa.

Tante partite in una. "Nel primo tempo ci sono stati due episodi negativi. Sull'episodio del secondo rigore è sempre molto oggettiva la valutazione fatta al VAR. Sono valutazioni che bisogna accettare. Andare sotto 2-0 poteva ammazzare un toro ma non questi ragazzi. che nel secondo tempo hanno fatto una prestazione di altissimo livello con due gol annullati. Questi ragazzi vanno solo elogiati, stanno dando tutto. La reazione nel secondo tempo dimostra quanto ci tengono a dare sempre il massimo. Avremmo voluto dare la vittoria, ma quando sei sotto in casa 2-0 e giochi contro una squadra che gioca in ripartenza rischi di prendere altri gol. Complimenti ai ragazzi e al pubblico. Ora andiamo avanti a dobbiamo prepararci alla prossima partita".

Sul fallo di mani di Hojlund: "Sono valutazioni oggettive che vanno fatte dal VAR e che sono differenti da partita a partita. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio ad un metro di distanza. Dobbiamo accettare quello deciso dal VAR, anche perché l'arbitro in campo aveva non dato il rigore e concesso il gol."

Come si spiega queste decisioni del VAR? "Non fatemi entrare in polemiche, che poi vengo travisato. Il VAR va ad interpretazione, a volte può essere a favore e altre a sfavore. Bisogna accettarlo e sapere che ci sono persone lì in buona fede".

Su Marianucci: "E' un calciatore della rosa che sa giocare la palla e ha fisicità. Dovevamo attaccare in quella situazione, l'avevo provato durante l'allenamento e ha fatto bene. Ha 22 anni, gioca con lo scudetto sul petto, ha dimostrato personalità. Sono contento per lui. Strano recuperare il risultato facendo entrare difensore, mi è capitato per la prima volta. Tutti i ragazzi sono disponibili e hanno la voglia di dare qualcosa in più per questa maglia".

21.35 - Termina la conferenza stampa.