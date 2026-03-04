Futuro Conte, Padovan: "Già vedo disegnato un altro Napoli sul suo stile"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Verratti in Nazionale? Scelta scapestrata. Non gioca più da 2-3 anni con la maglia azzurra. Era completamente in down nell'ultima fase con la Nazionale, non era più utile alla squadra. Non capisco perché lui. Non ha giocato mai nel campionato italiano, non ha conoscenze con i compagni che ora sono in Nazionale. Non so cosa si aspetta Gattuso da lui. Ho visto Ricci, Pisilli che si sta imponendo molto bene. Persino Locatelli sta facendo molto bene. Non capisco a cosa servirebbe Verratti, a maggior ragione con Barella e con Tonali. Non la capisco e non condivido. Non so neanche se sia l'uomo giusto per fare spogliatoio.

Italia senza identità ai playoff? Il CT non ha mai tempo, si costruisce poco. Qui c'è un appuntamento cruciale e abbiamo costruito anche meno. Non c'è stato neanche uno stage che avrebbe aiutato. Vedo particolarmente nebuloso l'appuntamento di Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Dobbiamo raccogliere i migliori e giocarci il Mondiale, ma ci andiamo con una squadra che non sa cos'è. Neanche il sistema di gioco conosciamo, perché Gattuso ne ha alternati diversi.

A questo punto perché non convocare Insigne? È un paradosso chiaramente, ma lo troverei più giustificato di Verratti. Dei napoletani chi verrà convocato? Vergara, Politano e Spinazzola sempre. Meret è chiuso da Donnarumma, le ultimissime prove di Buongiorno sono consolanti, ma le penultime no. Non mi sembra in gran forma.

Con i rientri di KDB Anguissa e McTominay si cambia modulo? Conte cambierà modulo quando vorrà, il rientro di questi calciatori è importante. Non so se il Napoli ha perso lo Scudetto per i troppi infortuni, ci sono state tante sbandate, ma "mi piacerà" vedere questa squadra al completo in queste ultime undici partite. Secondo me vedremo un Napoli che avrebbe voluto vedere Conte. De Bruyne andrà centellinato; Lukaku ha dato la prova di quanto sia determinante. Per l'anno prossimo già vedo disegnato un altro Napoli sullo stile di Antonio Conte. Secondo me la rosa del Napoli non è inferiore dell'Inter. I giocatori scelti da Conte sono importanti, anche se qualcuno è stato sbagliato come Lucca. Questo allenatore deve restare a Napoli e deve vincere un altro Scudetto e fare un pochino meglio in Champions League".