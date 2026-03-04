Ferrara: "Il Napoli andrà in Champions. Vergara? Ho un dubbio per l’anno prossimo”

L'ex difensore Ciro Ferrara è intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano.

L'ex difensore Ciro Ferrara è intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano. Di seguito le sue parole raccolte da TMW: "Ai ragazzi ho detto che possono ritenersi fortunati per avere un campo di questo tipo e per poter condividere le prime esperienze con compagni di squadra e tecnici. Sono messaggi che dobbiamo dare, ci auguriamo che nascano sempre più strutture per far giocare i ragazzi in serenità. Esistono tre agenzie formative: la famiglia, la scuola e lo sport. Qualsiasi sport ti insegna a stare al mondo".

Come vede la corsa per la Champions League?

"Il Napoli sta ritrovando solo adesso dei giocatori importanti. Ma è sicuramente una squadra che ha avuto un andamento più regolare rispetto alle altre e per me entrerà in Champions. Roma e Juventus secondo me poi sono quelle che hanno le maggiori possibilità, con i loro pregi e difetti. Sicuramente la Juventus, che avrà tre partite in casa nelle prossime quattro. E poi ci sono Como e Atalanta, due squadre che faranno più fatica. Tanto di cappello per quanto sta facendo Fabregas, per l'Atalanta invece il fatto di dover recuperare così tanto, forse non le basterà".

Nel prossimo weekend di Serie A c'è il derby di Milano. Un pronostico?

"Se guardo rose, formazioni, momento e qualità, dico che l'Inter ha qualcosa in più. Poi però è un derby e come spesso accade, è sempre una partita da giocare e che devi andarti a prendere. L'Inter non vince da un po', per esempio: le caratteristiche delle squadre vengono azzerate dalla situazione ambientale e dall'emozione. Come partita è assolutamente imprevedibile, per me comunque il risultato sposterà poco perché l'Inter ha qualcosa in più e giustamente si trova là davanti".

Davvero manca il ricambio generazionale per la Nazionale?

"Sarebbe un discorso troppo lungo, non possiamo fare altro che tifare per la nostra Nazionale e stare vicini e compatti con Gattuso, lo staff e i ragazzi, per conquistare l'obiettivo. Sulle cause, bisogna sedersi e analizzare bene".

La Juventus deve convincere Spalletti a rinnovare o viceversa?

"Non c'è bisogno che nessuno dei due faccia questo passo, è la giusta soluzione per il prossimo anno".

Lei ha esordito in Serie A con Marchesi. Oggi c'è quel tipo di coraggio? Vergara, per esempio, ha dovuto attendere infortuni altrui per trovare spazio a Napoli.

"Sembra strano, ma ci sono squadre in cui si comincia a intravedere una piccola inversione di tendenza come il Napoli con Vergara, Bartesaghi del Milan, Bernasconi nell'Atalanta, e poi anche Pisilli nella Roma e Palestra del Cagliari. Il problema è: Vergara e Pisilli, l'anno prossimo, saranno titolari? Non lo so. L'importante è che si continui a dare fiducia a questi ragazzi, così puoi costruire il futuro della Nazionale".