Foto A 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante

vedi letture

Ottima condizione fisica, come confermato dall'immagine pubblicata dal club azzurro nel consueto report da Castel Volturno.

Quattro mesi abbondanti - con esattezza 128 giorni - possono sembrare un’eternità, soprattutto quando a fermarsi è un giocatore capace di spostare gli equilibri. Per questo, a Castel Volturno, la giornata di oggi ha avuto un sapore speciale: Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo con il Napoli, chiudendo un lungo periodo di riabilitazione e aprendo scenari nuovi per il finale di stagione azzurro. Il centrocampista belga era fuori dal 25 ottobre, quando aveva segnato il rigore del vantaggio contro l’Inter prima di fermarsi per una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio serio, che lo ha costretto all’intervento chirurgico e a mesi di lavoro lontano dall’Italia, svolti quasi interamente in Belgio. La scorsa settimana il rientro a Napoli, oggi il primo allenamento completo con i compagni.

De Bruyne verso Napoli-Torino: ci sarà o non si rischierà?

Le sensazioni sono incoraggianti. La condizione fisica di De Bruyne è apparsa migliore del previsto, dettaglio che non è sfuggito ad Antonio Conte (già soddisfatto dopo la vittoria di sabato a Hellas Verona) e confermato dall'immagine pubblicata dal club azzurro nel consueto report da Castel Volturno, che vi proponiamo in calce all'articolo. Il lavoro svolto lontano dal campo ha dato i suoi frutti e il belga ha mostrato subito grande voglia di rientrare. Ora si apre il tema della gestione. L’ipotesi di una convocazione già per venerdì è concreta, ma la decisione finale sarà condivisa, anche ascoltando le sensazioni del diretto interessato. Conte sa che forzare sarebbe un rischio, ma sa anche quanto il ritorno di De Bruyne possa incidere sul rendimento del Napoli.