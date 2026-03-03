Napoli capolista del recupero: nessuno come gli azzurri dopo il 90esimo

Effetto minuti di recupero. Una volta si chiamava zona Cesarini. Il Napoli nel finale di gara non muore mai ed è la squadra con più punti per quelli conquistati nel recupero del secondo tempo in poi. Altri due contro il Verona sabato al Bentegodi grazie alla rete di Lukaku su assist di Giovane da sinistra. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia questo dato ed elogia il Napoli per la grande capacità che ha di decidere le partite nel finale.

Da Anguissa a Lukaku, i gol pesanti nel finale

In totale sono 6 i punti conquistati dalla formazione allenata da Antonio Conte nei minuti di recupero. I primi contro il Cagliari grazie alla rete di Anguissa, poi la rete di Hojlund contro il Genoa a Marassi su calcio di rigore e l’ultima rete decisiva nel finale è stata ovviamente quella di Big Rom al Bentegodi. Il belga tra l'altro è appena rientrato e ora ha voglia di essere sempre più determinante e decisivo per gli azzurri in questo finale di stagione. Nessuno come il Napoli, neppure l'Inter capolista. Al secondo posto c'è il Genoa.