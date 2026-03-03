Conte-ADL, avanti insieme ma senza rinnovo: non ci sarà divorzio

Conte aveva firmato un triennale nel 2024 e dunque ha ancora un'altra stagione da vivere con il Napoli. Di futuro avevano provato a parlare a Dazn sabato

Avanti insieme con Antonio Conte anche per la prossima stagione. Non c'è traccia di divorzio all'orizzonte. De Laurentiis è contento con l'attuale allenatore e Conte non vuole andare via, avendo anche un contratto in scadenza nel 2027. Dunque per almeno un altro anno è blindato. Lo scrive e lo ricorda il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. C'è invece una frenata sul prolungamento. Avanti insieme con Conte ma senza rinnovo, almeno per ora. Magari se ne parlerà in futuro, si legge sul quotidiano.

Le parole di Conte sul futuro a Verona

Conte aveva firmato un triennale nel 2024 e dunque ha ancora un'altra stagione da vivere con il Napoli. Di futuro avevano provato a parlare a Dazn dopo Verona-Napoli ma l'allenatore azzurro aveva risposto con grande diplomazia rifacendosi al contratto: "Ho ancora un altro anno di contratto. Stiamo pensando al presente per disegnarci il miglior futuro possibile che vuol dire giocare la Champions, ma ci sarà da lottare perché in tanti hanno questa voglia. Fare la Champions è un discorso, le altre coppe un altro e noi sappiamo che stiamo correndo questo rischio", le sue parole.