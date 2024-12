Rileggi live Conte in conferenza: "Se domini così e non segni rischi la beffa! Raspa? Ci dà più gol. Mercato di gennaio? Da abolire"

Al termine del match contro il Venezia, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.39 - Inizia la conferenza stampa.

Che segnale è il gol di Raspadori a fine partita? "Per quello che riguarda la gara, sembrava stregata. Quando hai il 70% di possesso, sbagli un rigore e prendi un palo: era la classifica partita da beffa. Ci stanno questo tipo di partite, non c'entra niente la gara col Lecce, oggi abbiamo creato molto di più. Siamo stati anche bravi, perchè non si aspettavamo Oristanio con Yeboah. Siamo stati bravi a non lasciare l'uno contro uno sulle fasce. Bene anche la tenuta nervosa, non dobbiamo mai perdere l'equilibrio. Sono molto contento di Jack, cercavo più gol anche dalla panchina. Stiamo lavorando con lui a centrocampo, ha qualità diverse rispetto ai centrocampisti che abbiamo ma ha le qualità che ci possono portare gol. Singolarmente in questa squadra non ci sono tanti giocatori da gol, dobbiamo aumentare l'aspetto di segnare. Oggi è il caso lampante, tiri 25 volte e poi alla fine devi aspettare la fine per vincere anche per non avere attacchi cardiaci. Abbiamo messo a dura prova le nostre coronarie durante le feste pensando anche a Genova"

E' contento? "Sono molto contento, l'ho detto anche ai ragazzi a fine partita. Bisogna trovare un po' di gol, bisogna aumentare ad alcuni giocatori il proprio curriculum perché per vincere bisogna fare gol. Per vincere non basta dominare, si dice sempre che bisogna mettere 'a palla dint a' sacc' per vincere la gara. Jack è una soluzione, con lui c'è un centrocampo con più qualità e qualche gol in più".

Cosa cambia a livello di ambizioni questo primo posto? "Niente, cambiano forse le percezioni degli altri. Nessuno poteva pensare che dopo 18 partite avevamo 41 punti. Sono contento perché è frutto del lavoro. Contento di aver trovato ragazzi che hanno sempre lavorato, perché tutte le gare vinte sono state sudate. Dobbiamo continuare così per cercare di dare fastidio a questo campionato".

Cosa chiede di più agli attaccanti? Futuro di Raspadori può cambiare dopo oggi? "Gli chiedo di essere migliori, sanno che c'è un allenatore e uno staff che ha voglia di esaudire questo desiderio. Ci deve essere applicazione e abnegazione, mi auguro di continuare a trovare questo gruppo di ragazzi. A gennaio dovremmo abolire il mercato, per noi allenatori è un mese difficile. Però quello che dico sempre è che 41 punti ce li hanno portati questo gruppo di giocatori, quindi dobbiamo farli sentire tutti partecipi. L'obiettivo mio e del club è di non indebolirci e non fare danni. Qui deve intervenire il club, se dobbiamo fare qualcosa deve essere migliorativo a livello qualitativo e quantitativo".

17.51 - Termina la conferenza stampa.