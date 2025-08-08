De Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."

vedi letture

Kevin De Bruyne ha rilasciato un'intervista a Dazn: "Napoli? Ho deciso un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l'ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettare di venire in Italia, adoravo essere in Premier, e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Ho deciso così sulla base delle mie sensazioni, è difficile da spiegare. Tante squadre avevano bei progetti. Ma ho ritenuto che questa fosse la miglior opportunità per me e sono contento di essere qui.

Tifosi? L'affetto è molto bello. Sono esaltati dal vedermi giocare. Io sono qui da poco, sto lavorando duro, voglio conoscere la squadra, capirne la struttura di gioco. Non ho ancora fatto niente ma per fortuna ci alleniamo bene per provare a dare alla squadra annate positive. Speriamo di far bene.

Sogni? Da professionista hai sempre grandi sogni. Ho sempre cercato di ottenere il massimo da me. Questa è una nuova sfida per me, devo continuare a spingere. Senza questo stimolo, non sarei qui. Voglio dimostrare di poter giocare ancora a un buon livello. Abbiamo una bella squadra e un grande allenatore, possiamo fare bene.

Fare strada in Champions? Tutti i grandi club europei vogliono andare avanti in Europa. Per noi sarà un po' diverso, l'anno scorso non eravamo in Europa. Bisogna equilibrare gli impegni, ma il club sta costruendo una buona rosa e abbiamo due giocatori per ogni ruolo e questo ci aiuterà a tenere alta l'intensità per tutta la stagione.

Conte? Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c'è un'altra filosofia. Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. L'allenatore sta amalgamando i suoi schemi con la squadra. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti può prendere più tempo per capire le cose. Nessuna fretta...".