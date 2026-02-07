La moviola di Marelli: "Contatto leggerissimo su Vergara! Non c'è il rigore"

vedi letture

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha analizzato gli episodi da moviola di Genoa-Napoli 2-3: "Il primo episodio è dopo 30 secondi, Vitinha va a contatto con il portiere del Napoli: in un primo momento mi era sembrato che Vitinha avesse trascinato il piede ben prima dell'impatto. Ma non possiamo non tenere in conto che l'infrazione di Meret c'è stata perché con la gamba ostacola la corsa. L'ammonizione non c'era. È un episodio che farà molto discutere.

Le due ammonizioni di Juan Jesus, la prima è un po' eccessiva, poteva essere gestita meglio, il contatto di Juan Jesus su Vitinha non aveva una grande entità; sulla seconda non c'è dubbio, c'è l'infrazione di Juan Jesus. Ultimo episodio al 93esimo minuto, non mi trovo d'accordo con la decisione e con l'On Field Review. Guardate il piede di Cornet: non si appoggia mai sul piede destro di Vergara, non affonda mai il colpo, è un contatto leggerissimo, non possiamo parlare di step on foot perché il piede non appoggia mai. È un contatto troppo leggero per dare il calcio di rigore e l'On Field Review mi sembra eccessiva".