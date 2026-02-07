Foto Buongiorno affranto: è in lacrime in panchina dopo la sostituzione

Alessandro Buongiorno ha commesso due errori gravi quest'oggi, entrambi hanno portato ad un gol del Genoa. Nel momento in cui Antonio Conte lo ha sostituito, il difensore era visibilmente affranto: in un'inquadratura è apparso in lacrime. Il bordocampista di DAZN Federico Sala ha raccontato così la brutta serata di Buongiorno:

"Dopo il secondo errore Buongiorno era praticamente in lacrime, poi sono arrivati Juan Jesus e Spinazzola a consolarlo. Lì Conte ha deciso subito di cambiarlo e nel momento del cambio gli ha detto: 'Dai Ale, succede'. Quando si è seduto in panchina è rimasto veramente sconsolato, molto triste. Alla fine della partita festa generale per il gol di Hojlund, vi assicuro che il più contento era Buongiorno, i compagni di squadra lo hanno cercato veramente tutti per rincuorarlo".