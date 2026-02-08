Palmeri sul rigore: "C'è il tocco e Vergara si butta: non è uno scandalo fischiarlo"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Genoa-Napoli 2-3: "Pazzesco su quella palla che danza attorno alla mano di Bijlow balla tutta una stagione. Vittoria di qualità assoluta del Napoli. Per me tutte giuste le decisioni arbitrali. È un rigorino.

Non è uno scandalo se non lo dai, non è uno scandalo se lo dai. Vergara sente il tocco e si butta, non lo influenza minimamente e può continuare tranquillamente. Ma il tocco c’è e se il giocatore si butta e l’arbitro glielo dà non è uno scandalo. Come detto commentando il disastro in Champions, per me il Napoli per lo scudetto c’è".