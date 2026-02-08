Il day after di Genoa-Napoli su Radio Tutto Napoli, il palinsesto: live dalle 12

Oggi alle 00:39Radio Tutto Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Pronti al day after di Genoa-Napoli? Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, anche di domenica vi accompagnerà con quattro ore di diretta. Partiremo dalle 12 con Domenica azzurra con Christian Marangio ed Antonio Gaito e poi alle 14 spazio a Domenica Sport con Antonino Treviglio ed Antonio Gaito, con un occhio come di consueto anche agli altri sport cittadini. Da domani, invece, solito palinsesto dalle 8 alle 19. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

