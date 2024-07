Rileggi live Di Lorenzo: "Sono rimasto per il Napoli e non solo per Conte!", Manna: "Mercato? Non faremo follie. Osimhen..."

Questo pomeriggio Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa da Castel di Sangro. Appuntamento alle ore 16.15 per ascoltare le parole del capitano del Napoli che farà luce e chiarezza su quanto successo negli ultimi mesi e sulla scelta di restare in azzurro. Segui la diretta testuale su Tuttonapoli e resta collegato per non perderti tutti gli eventi dal ritiro del Napoli in Abruzzo.

15.30 - La conferenza era inizialmente prevista per questo orario ma è stata posticipata alle 16.15.

15.45 - Di Lorenzo era uno dei grandi assenti a Dimaro perché in vacanza dopo gli Europei. Già due allenamenti per lui con Conte in Abruzzo. Il tecnico lo sta provando come braccetto a destra dietro nei tre.

16.00 - Inizia a riempirsi il teatro di Castel di Sangro. Grande attesa per le parole di Di Lorenzo che per la prima volta dopo la lettera parlerà alla stampa. Presente tra il pubblico anche il suo agente, Mario Giuffredi, che invece ha parlato in conferenza lunedì.

16.15 - Inizia la conferenza e c'è una sorpresa: con Di Lorenzo c'è anche il ds Giovanni Manna che non era stato ancora presentato.

16.15 - Inizia il capitano, Giovanni Di Lorenzo: "Sono contento di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli, non potevo farlo prima. Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande voglia ed entusiasmo".

16.16 - Di Lorenzo: "Chi mi ha convinto a restare? Coi miei compagni di squadra non ho mai avuto problemi, nemmeno con le persone che lavorano nel mondo del Napoli. Mi hanno accolto tutti bene. Sono stati due giorni già faticosi perché si lavora tanto ma sono nel posto giusto e dove voglio essere".

16.18 - Di Lorenzo: "Ho parlato varie volte con Conte, ma ci tengo a dire una cosa: lui come Manna e De Laurentiis ha svolto un ruolo importante. Ma io sono rimasto perché voglio restare a Napoli. Non sono rimasto per Conte. Voglio metterlo bene in chiaro. Poi il mister non sto qui a presentarlo io. So che persona è e come lavora. Tante dinamiche nella scorsa stagione con lui non ci saranno perché la sua è una gestione importante. Quindi ripeto sono rimasto perché sto bene a Napoli".

16.19 - Di Lorenzo: "Ruolo? Conte ha detto che mi può impiegare sia come braccetto che quinto quindi in base alla partita deciderà lui la miglior posizione dove utilizzarmi".

16.20 - Di Lorenzo: "C'è grande entusiasmo, tutti mi hanno accolto bene. Era giusto che oggi parlassi per chiudere un cerchio, mettere un punto e ripartire con grandissima voglia. So che una parte della tifoseria può avere ancora rancore nei miei confronti ma starà a me riconquistare la fiducia di quei tifosi che sono ancora un po' arrabbiati con me. Ce la metterò tutta".

16.21 - Parla Manna, gli hanno chiesto del futuro di Osimhen: "Siamo qui oggi per mettere una parola fine alla telenovela estiva. Penso sia inopportuno e non corretto parlare oggi e in questa sede di mercato quindi preferirei non parlarne".

16.22 - Di Lorenzo: "Slogan per i tifosi? Bisogna parlare poco e dimostrare tutto con i fatti. Starà a me riconquistare questa parte di tifosi che è ancora arrabbiata con me per tutta questa vicenda. Ho grande voglia ed entusiasmo per ripartire tutti insieme. Ci aspetta davanti una stagione difficile ma importante per tutti. In città tutti mi accolgono bene, sono contento del coro ricevuto sugli spalti, io darò sempre il massimo".

16.24 - Di Lorenzo: "Conte ha una personalità molto forte e con lui cambierà la gestione non della società ma del campo e di qualche situazione extra campo. Poi abbiamo un nuovo ds e tutto sta andando per il verso giusto. Il mister ha raccolto grandissimi risultati e noi dovremmo seguirlo e sono sicuro che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni".

16.25 - Di Lorenzo: "Non ho mai avuto dubbi sull'amore che ho per il Napoli e per i tifosi. E' stata una cosa dettata dal nervosismo, dall'andamento di una stagione che non riuscivamo a cambiare. Poi ho parlato con la società, sono andato in nazionale, mi sono preso un po' di tempo e poi ho capito che la voglia di rivalsa era maggiore di quella di andare via".

16.26 - Di Lorenzo: "Si riparte da zero e si riparte con grande voglia e si azzerano tutti i punteggi. Questa è la base di tutto. Mi ero già sentito coi compagni a Dimaro, c'è grande disponibilità, si lavora in maniera forte ma con criterio e questa è la cosa più importante. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione per rendere i tifosi fieri di noi. Un abbraccio alle vittime di Scampia da parte mia e la squadra, ne abbiamo parlato coi compagni, vogliamo aiutarlo, vedremo come". Il direttore della comunicazione Nicola Lombardo a tal proposito spiega che ci sarà intanto un minuto di raccoglimento prima dell'amichevole di domenica.

16.27 - Manna: "Il mercato spesso è fatto di opportunità e quando si presentano si vede. Siamo tranquilli, non siamo in ansia, abbiamo una squadra competitiva per il nostro obiettivo che è ripartire raggiungendo la Champions. Sarà complicato, c'è tanto da fare, ma siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre caratteristiche".

16.29 - Di Lorenzo: "Si parla di moduli solo in fase difensiva, col possesso palla dobbiamo muoverci anche con moduli diversi. Il calcio ormai è diventato dinamico. Seguiamo Conte che è un grande allenatore e ci sarà una grande mano. Sarà un ritiro tosto".

16.30 - Domanda per Manna sul mercato: "Noi abbiamo cercato di poter dare all'allenatore sin dai primi giorni di ritiro una squadra già competitiva per affrontare subito il campionato. E' chiaro che ci saranno dei movimenti, c'è ancora un mese di mercato, e potremmo fare degli inserimenti. E' un percorso, un progetto che sta iniziando quest'anno che vede l'allenatore centrale. Condividiamo col club una strategia, siamo tranquilli, abbiamo le idee chiare ma non faremo cose folli ma funzionali alle nostre idee tecnico-tattica a supporto dell'allenatore".

16.33 - Di Lorenzo: "Fischi col Lecce? Ho provato dispiacere, ma i tifosi sono liberi anche di fischiare. E' stata un'annata storta per tutti, l'importante è che si sia conclusa. Ripartiamo tutti insieme. Voglio zittire quelli che si sono permessi di andare oltre con commenti e dichiarazioni. Preferisco parlar poco e parlare coi fatti".

16.34 - Di Lorenzo: "Non mi sono mai sentito scavalcato da nessun compagno".

16.35 - Di Lorenzo: "Non mi sento vecchio, ho trent'anni. Dopo la stagione passata sembra che non ho più forza o gamba per voi, che non ho più niente, ma io sono pronto a tutto, vediamo se farò il quinto o il braccetto. Per me è indifferente, io darò sempre il massimo. Nuovi acquisti? Sono arrivati calciatori bravi. Buongiorno lo vedo anche in nazionale, ha fatto benissimo al Torino, si merita questa opportunità. Però se si subiscono gol, pensando al passato, dipende da tutti, non solo dalla difesa. Dobbiamo tornare a essere squadra sacrificandosi per il compagno".

16.38 - Domanda per Manna sull'attaccante titolare col Modena: "Sono qui per dare un segnale di unità, per farvi capire che siamo tutti una cosa sola e insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con valori importanti. Detto questo, con Osimhen, Simeone e Cheddira in attacco siamo coperti. Poi ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni".

16.39 - Finita la doppia conferenza stampa.