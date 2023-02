Dominio Napoli

Peccato perché i gol di vantaggio potevano essere almeno 4

I tedeschi partono forte sono ben messi in campo e spingono. Il Napoli resiste e prova a pungere. Lobotka è ingabbiato e non si riesce a costruire. L’azione che cambia il match arriva al 34’ Lozano si invola e in area prova il tiro, palo pieno, l’azione continua e Osimhen viene toccato duro in area. Rigore netto anche senza Var. Dal dischetto Kvaratskhelia tira a mezz’altezza e Trapp la mette in angolo. Incredibile ma vero. Il Napoli non molla e sull’asse Lozano-Osimhen trova il vantaggio. Grande recupero di Lobotka e assist al bacio. Passano pochi minuti e Lozano sempre in velocità serve Osimhen palla in rete ma si alza la bandierina. Il secondo tempo è molto più vivo. Il Napoli potrebbe raddoppiare in qualsiasi occasione ma manca il guizzo. L’Eintracht non regge più l’urto e rimane anche in 10. Fallo brutto di Kolo Muani e rosso diretto che Dias arbitro portoghese estrae subito. Il raddoppio arriva al 65’. Una giocata spettacolare con Kvaratskhelia che di tacco serve l’accorrente Di Lorenzo che la mette in buca d’angolo di sinistro.

Il Napoli potrebbe fare il terzo in almeno due occasioni con Anguissa che sfiora il palo da terra e Osimhen che mette paura a Trapp. Un Napoli fantastico soprattutto dopo che ha trovato le giuste distanze, dopo che Lobotka ha finalmente trovato le sue giocate. Poteva essere anche più rotondo il risultato ma questa squadra domina anche in Europa.