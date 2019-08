FOCUS - Sorteggio Champions, out quattro favorite al terzo preliminare: per il Napoli quadro più "leggero"

di Antonio Gaito - Dopo avervi raccontato del Napoli in seconda fascia (clicca qui), vi stiamo accompagnando - turno dopo turno - verso il sorteggio dei gironi di Champions. Questa sera si sono giocate le gare di ritorno del terzo turno preliminare e le sorprese non sono mancate. Fuori a sorpresa il Porto, che addirittura sarebbe stata seconda fascia col Napoli, per mano del sorprendente Krasnodar. Altrettanto sorprendente l'uscita del Basilea contro il LASK. Out anche la Dinamo Kiev, lasciando un posto in terza fascia, così come il Celtic, sconfitto in casa dal Cluj. Aspettando il turno decisivo play-off che potrebbe far fuori altre squadre, con questi risultati il Napoli vede alleggerirsi ulteriormente il quadro delle possibili avversarie. Scala in seconda fascia infatti il Benfica che quindi non potrà incrociare il Napoli (e se l'Ajax non dovesse passare, salirebbe in seconda anche il Lione) ed in terza escludendo il Bayer Leverkusen ed il Valencia il livello sembra ormai molto simile alla quarta fascia dove spiccano solo Lille e Lipsia.

Di seguito le possibili quattro fasce (in neretto le squadre già certe di un posto)

PRIMA FASCIA

1 Liverpool CL 91.000

2 Chelsea EL 87.000

3 Barcellona 138.000

4 Bayern Monaco 128.000

5 Juventus 124.000

6 Man City 106.000

7 PSG 103.000

8 Zenit 72.000