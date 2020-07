Gattuso in conferenza: "Molti resteranno, finiamo bene e costruiamo mentalità vincente! Non ricordo parate di Meret..."

Il Napoli batte la Roma con la rete di Lorenzo Insigne al San Paolo e torna alla vittoria dopo la sconfitta di Bergamo. A breve il commento in conferenza stampa di Rino Gattuso.

Vittoria cercata e trovata... "Complimenti innanzitutto alla Roma. È stata una gara vera, a Bergamo nel secondo tempo ci siamo persi in chiacchiere. Ora invece abbiamo fatto la gara giusta.

Nota dolente il gol preso in contropiede. "Sì, non ricordo parate di Meret. Potevamo evitarlo quel gol, quando porti tanti giocatori in attacco può succedere. Dobbiamo essere più attenti".

Cosa bisogna fare per arrivare al meglio alla sfida al Barcellona? "Manca più di un mese, dobbiamo pensare a finire bene il campionato. Mi interessa la mentalità, giocare bene le partite. Molti resteranno anche l'anno prossimo, bisogna costruire una mentalità vincente".

Nel tuo Napoli in tanti sono tornati protagonisti? "Credo che questo sia un merito dei ragazzi, che hanno mostrato grande disponibilità alle indicazioni del mio staff".