Lang-Napoli, ci siamo! Sky: sistemati quasi tutti i dettagli, poi le visite mediche

vedi letture

"Napoli-Lang, quasi tutto definito. Da sistemare gli ultimi dettagli in queste ore tra le parti in causa": così su X il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Manca davvero poco dunque prima della fumata bianca per l'esterno del Psv. Grande attesa per il suo arrivo. Servirà poi un altro esterno oltre a Lang per completare la batteria delle ali d'attacco.

"Il Napoli ha quasi definito ogni parte dell’operazione Non Lang: le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli Il Napoli e Noa Lang sono sempre più vicini: le parti sistemeranno in queste ore gli ultimi dettagli della trattativa. È quasi tutto definito tra le parti in causa, con l’esterno del PSV che ha contribuito rinunciando a una parte del suo ingaggio per facilitare l’operazione tra tutte le componenti, come raccontato nelle scorse ore. Il Napoli ha trovato l’intesa di massima su tutte le cifre dell’operazione, con 25 milioni +5 di bonus per il club olandese. Gli ultimi dettagli, come anticipato, saranno da sistemare in queste ore tra le parti prima di definire del tutto l’operazione".