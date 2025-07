Non solo Beukema, Sky: Napoli e Bologna parlano anche di Ndoye, accordo più vicino

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito gli ultimi aggiornamenti della trattativa per Sam Beukema tra Napoli e Bologna: "Stanno continuando a trattare in questi minuti, la trattativa ancora non è chiusa definitivamente. Stanno continuando a parlare per trovare l’intesa, vedremo se ci sarà nella notte. Ma il Bologna già si sta cautelando e ha chiesto al Genoa De Winter, come sostituto di Beukema. La richiesta del Genoa è di 25mln di euro.

Napoli e Bologna continuano a parlare anche di Dan Ndoye, lo hanno fatto e lo faranno anche nei prossimi giorni. Tra l’altro con gli agenti di Ndoye il Napoli si è avvicinato ancora di più per l’accordo contrattuale e si è avvicinato a fuoco lento anche con il Bologna sulla valutazione del giocatore. Il club rossoblù aveva chiesto per lo svizzero oltre 40 milioni di euro”.