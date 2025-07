Milinkovic-Savic, accordo col Napoli! Moretto: "Era fatta tra i club, poi frenata"

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, anni 28, ha un'intesa totale con il Napoli ma manca l'intesa tra le due società. L'accordo con il giocatore c'è, manca quello tra le due società e non è detto che arriverà in futuro. Perché il Napoli, che era molto interessato al giocatore, poi ha cambiato idea, anzi la frenata è arrivata per motivi economici e non solo. Vedremo cosa accadrà in futuro. Vedremo se la trattativa ripartirà oppure no. Sono giorni decisivi. Ricordiamo che il portiere ha una clausola da 19 milioni.

Ne ha parlato il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto su Youtube facendo il punto della situazione: "L'accordo con Milinkovic-Savic è totale. Manca l'accordo tra le società. Il Napoli qualche settimana fa era in chiusura sulla base di 18 milioni totali, poi l'operazione si è bloccata per i costi dell'operazione e le modalità di pagamento. Ma vi ribadisco che Milinkovic-Savic piace molto a Conte e resta un obiettivo concreto del Napoli, vedremo se la cosa si sbloccherà". Intanto per la porta è arrivato pochi giorni fa il rinnovo di Alex Meret fino al 2027. Con Scuffet tornato al Cagliari e con Caprile riscattato dal club sardo, ora al Napoli serve un secondo portiere che potrebbe essere comunque il serbo, oppure Suzuki del Parma, che pure piace tanto.