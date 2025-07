Ag. Caprile: "Fino a prova contraria resterà a Cagliari. Il Napoli deve avere due portieri forti”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Caprile, fino a prova contraria, sarà il portiere del Cagliari. Poi, ovviamente, il mercato è sempre aperto. Se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per tutti, di fatto, poi si vedrà. In Italia si fa fatica a dare spazio ai giovani, questa è la nostra cultura di pensiero. Il Napoli vuole due portieri forti? Il Napoli, visti i tanti impegni, deve avere assolutamente i portieri l’anno prossimo. Il Napoli è il club più attivo sia in entrata che in uscita: sarà la favorita.

Inter e Juve al Mondiale per Club? Posso dire che è stato un esperimento che, di fatto, ha portato un dispendio di tante energie, ma i giocatori avranno tempo di recuperare. Il Milan avrà l’opportunità di ripartire con Allegri. Ha l’opportunità di concentrarsi solo sul campionato, dove può essere assolutamente protagonista. Juric all’Atalanta? L’Atalanta, visto l’addio di Gasperini, ha dovuto fare una scelta epocale e, dunque, hanno preso la decisione di continuare con una determinata strategia”.