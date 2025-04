Gilmour: "Voglio giocare il più possibile, ma abbiamo una grande squadra. Napoli? Se esci con Scott è folle..."

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al New York Times.

Lo scozzese ha raccontato di quando, qualche mese fa, ha portato la sua famiglia a visitare il murales di Maradona: "È stato più facile andarci perché era inverno. Avevo il cappuccio alzato, gli occhiali da sole, una grande sciarpa. C'era molta gente. Davvero molta gente. Ma è incredibile".

Non è stato questo l'unico assaggio di Napoli per Gilmour: "Puoi uscire in città. Ti fai notare, ma è una cosa carina. Le persone vogliono solo congratularsi con te, dirti di continuare a fare quello che stai facendo. Se esci con Scott McTominay, è una follia: lo riconoscono subito. La cultura, lo stile di vita, la città sono totalmente diversi. Sperimenti cose che non faresti nel Regno Unito. È un'esperienza che ti apre gli occhi".

Sulla sua esperienza in Premier League: "Quando ero più giovane, il mio obiettivo principale era giocare in Premier League. Quello era il mio primo sogno. Ma mi è sempre stato detto che il mio stile di gioco si sarebbe adattato a giocare all'estero, una decisione ovvia. Una stagione in prestito al Norwich City mi ha mostrato l'altro lato del calcio, mi ha messo sulla strada giusta prima di trasferirmi al Brighton. Graham Potter e Roberto De Zerbi hanno cambiato il mio modo di giocare, il mio modo di vedere il calcio. Al Chelsea entravo e uscivo sempre, non finivo le partite. Nella mia prima stagione al Brighton, facevo lo stesso. Ma nella seconda, poiché eravamo anche in Europa, giocavo un sacco di partite, ero in forma e sicuro di me. Ero al meglio".

Quando aveva saputo dell'interesse del Napoli, aveva parlato con lo scozzese del Bologna Ferguson e aveva consultato McTominay: "Sono piuttosto intimo con Lewis. L'ho seguito quando era al Bologna e ogni volta che lo vedevo con la nazionale gli chiedevo dell'Italia. Volevo solo sentirlo da una seconda fonte, in realtà".

Sulla sua stagione al Napoli: "Voglio giocare il più possibile, ovviamente. Ma abbiamo una grande squadra, con giocatori davvero bravi. Abbiamo un allenatore che capisce quando i giocatori sono infortunati o quando hanno bisogno di riposare. Ci alleniamo duramente e lavoriamo duramente. I giocatori senior, Di Lorenzo, Politano, Leonardo Spinazzola: si assicurano che gli standard siano alti, sempre. Non ti lasciano calare. Questo è un bene per me".