CdS - ADL chiama Benitez: la risposta di Rafa entro 48 ore, Gattuso rischia

Aurelio De Laurentiis fa sul serio. Deluso per la prova contro il Verona, dispiaciuto per il ko con la Juve, dopo la gara del Bentegodi ha preso il telefono e ha chiamato Rafa Benitez. Lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Si è trattata di una telefonata perlustrativa a un vecchio amico, che ha chiesto due giorni di tempo al patron azzurro, 48 ore per decidere. Riflessioni in corso. Questo perché Gattuso adesso rischia. Il Napoli non convince. Lo spagnolo, intanto, si è appena liberato dal Dalian ed è la forte tentazione di queste ore. De Laurentiis aspetta e Rino non è mai stato così in bilico.