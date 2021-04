CdS - ADL e il Napoli da rivoluzionare: crescono le quotazioni di Spalletti

Mentre l'élite del calcio europeo provava a rivoluzionare il gioco più bello del mondo, Aurelio De Laurentiis era silenzioso e non si esprimeva. Probabilmente l'aveva capito anzitempo, per cui meglio concentrarsi sugli affari di casa propria. E in casa Napoli l'affare che quanto prima va risolto è legato alla panchina: dando per scontato il divorzio con Rino Gattuso, chi sarà il prossimo allenatore azzurro? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport oggi in edicola:

“Nel frattempo, e ancora nel buio della discrezione, De Laurentiis continua a lavorare in prima persona al progetto di rivoluzionare il Napoli. A cominciare dalla panchina: il divorzio con Gattuso è scontato, è praticamente un dato di fatto, e parallelamente continuano a crescere le azioni di Luciano Spalletti. Proprio lui: uno degli allenatori già contattati a gennaio subito dopo la scossa di Verona. Nel listone anche Allegri (il sogno) e Juric”.