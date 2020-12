Gazzetta - Meeting Agnelli-ADL in corso: possibile una data per Juve-Napoli

Dalle 18 di stasera, all'hotel Four Seasons di Firenze, è in corso una riunione della commissione della Lega Serie A. A riportarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, che specifica che al summit relativo ai fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC partecipano oltre a Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, anche Andrea Agnelli per la Juventus, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Guido Fienga per la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l'Udinese. In particolare è il primo faccia a faccia tra Agnelli e De Laurentiis dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. In questa occasione oltre ad un possibile chiarimento, anche sul protocollo, si potrebbe trovare assieme una data utile per il recupero di Juve-Napoli, che rischia addirittura di slittare a maggio. Non è da escludere anche qualche trattativa di calciomercato tra i presidenti di Napoli e Juve, con i bianconeri sempre interessati a Milik, fuori rosa e in vendita.