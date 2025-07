Bloccato Lucca, ma ora arriva l'ultimatum: 48 ore per l'affondo o ascolterà Milan e Atalanta

Lorenzo Lucca ha lanciato un chiaro segnale al Napoli: entro 48 ore dovrà arrivare l'affondo decisivo, altrimenti prenderà in considerazione le offerte di Atalanta e Milan. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il club azzurro si è garantito una sorta di prelazione sull’attaccante, riconosciuta sia dal giocatore che dalla famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese. I dirigenti azzurri già dalla scorsa estate seguono con grande attenzione Lucca, ma l’affondo è stato rimandato di dodici mesi. Ora, però, il tempo stringe: l’attaccante ex Pisa e Ajax ha dato priorità al Napoli, ma solo per le prossime 48 ore. Poi, senza sviluppi concreti, valuterà le alternative, con Atalanta e Milan pronte a inserirsi.

La Dea è alla ricerca di un sostituto di Retegui, destinato all’Arabia Saudita, mentre il club rossonero segue da vicino la situazione in attesa di capire gli sviluppi sul fronte attacco. De Laurentiis, forte di un rapporto storico con i Pozzo, ha già avuto contatti per ribadire la corsia preferenziale sul giocatore. Si tratta su una base di circa 35 milioni di euro, bonus inclusi. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Napoli deciderà di puntare davvero su Lucca come nuovo centravanti o se andrà su altri nomi (leggi Darwin Nunez).