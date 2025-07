Ecco l'ultima offerta Galatasaray: Osimhen partecipa alla videocall per favorire il 'sì', i dettagli

vedi letture

Quale futuro per Victor Osimhen? Il Galatasaray non molla la presa e ha presentato una nuova proposta formale al Napoli per l’attaccante nigeriano, reduce dalla stagione in prestito proprio a Istanbul. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la nuova offerta è arrivata venerdì sera via PEC: 40 milioni di euro da versare entro fine luglio, più altri 35 milioni suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna, pagabili rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027. De Laurentiis, che aveva inizialmente fissato la richiesta a 75 milioni (cifra corrispondente alla clausola scaduta giovedì scorso), pretendeva un pagamento in due tranche da 37,5 milioni: una subito e l’altra a maggio 2026, entrambe garantite da una lettera di credito. La nuova proposta del Galatasaray comporta dunque un cambiamento nei tempi e nelle modalità di pagamento, aggiungendo una terza rata.

Il patron azzurro si è preso del tempo per valutare l’affidabilità delle garanzie bancarie offerte dai turchi e soprattutto per decidere se accettare la dilazione più lunga. Il destino di Osimhen, dunque, resta appeso alla risposta del Napoli, attesa nelle prossime ore. Inoltre, come da sua richiesta, a quanto pare, lo stesso Osimhen sarebbe intervenuto nel corso di una delle numerose videocall andate in scena negli ultimi giorni tra Napoli e Galatasaray, ribadendo chiaramente la sua volontà di giocare con il Gala. E poi è andato in pressing chiedendo a tutti di sbloccare l’affare: lui ha già raggiunto da un po’ l’accordo personale sulla base di un triennale con opzione sul quarto anno da 16 milioni a stagione.